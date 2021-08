Google rozdaje subskrypcję Stadia Pro użytkownikom YouTube'a Premium

Źródło: Google

Zespół Google odpowiedzialny za rozwój usług subskrypcyjnych korporacji postanowił zachęcić klientów do skorzystania z YouTube Premium oraz Stadii Pro za pośrednictwem oferty pakietowej. W ramach najnowszej promocji użytkownicy YouTube Premium mogą zawnioskować o skorzystanie z trzymiesięcznego okresu próbnego w Stadii Pro.

Promocja ma ograniczony zasięg i obejmuje tylko kilka krajów, na szczęście Polska załapała się do tego grona. Rejestracja do programu pozostanie otwarta do 31 stycznia 2022 roku, a darmowy okres próbny Stadii można rozpocząć najpóźniej 14 lutego. Warto także zauważyć, że oferta skierowana jest do wszystkich użytkowników YouTube Premium, a nie tylko płatnych subskrybentów. Nic zatem nie stoi na przeszkodzie, aby aktywować ofertę w trakcie darmowego okresu próbnego usługi filmowej od Google.

Stadia w wersji Pro odda nam do dyspozycji stabilny serwer cloud gaminowy, za pośrednictwem którego skorzystamy z bazy darmowych gier rozbudowywanej każdego miesiąca. Serwis obsługuje rozdzielczość 4K oraz technologię HDR, a wśród darmowych tytułów dla planu Pro znajdziemy takie pozycje jak Trine 4: The Nightmare Prince, Hitman czy Republique.