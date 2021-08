Stadia – zadebiutuje pierwsza gra przystosowana do obsługi za pośrednictwem gestów

Źródło: Google

Lada moment w serwisie Stadia zadebiutuje pierwszy tytuł wykorzystujący technologię Direct Touch, która przywodzi na myśl rozwiązania stosowane w wybranych tytułach na platformę Xbox xCloud. Rolą Direct Touch będzie przystosowanie interfejsu gry do obsługi za pośrednictwem ekranu dotykowego, a z potencjału tego rozwiązania skorzysta strategia Humankind.

Gracze, którzy odpalą za pośrednictwem Stadii wspomniany tytuł na urządzeniach wyposażonych w panel dotykowy, będą mogli sięgnąć po kilka gestów ułatwiających obsługę gry. Pojedyncze stuknięcie w ekran wybierze dany element, przytrzymanie palca na dłużej pozwoli wyświetlić szczegółowe informacje o danym elemencie, stuknięcie dwoma palcami zostanie rozpoznane jako komenda anulowania, przesunięcie palca przesunie widok gry, a stuknięcie trzema palcami – aktywuje pauzę.

Direct Touch

Twórcy Humankind liczą na to, że dzięki takiemu zestawowi gestów łatwiej przyjdzie nam obsłużyć tę produkcję. Co prawda nic nie stoi na przeszkodzie, aby skorzystać z kontrolera, jednak ten nie sprawdza się w strategiach aż tak dobrze jak zestaw myszka plus klawiatura. Gesty ekranowe mają lepiej odzwierciedlić pecetowy sposób interakcji z grami strategicznymi.

Ponadto Humankind pozwoli skorzystać z kilku dodatkowych funkcji Stadii, m.in. Leave Your Mark. Za jej pośrednictwem będziemy mogli szybko i sprawnie podłączyć się do tego samego świata, w którym grają nasi znajomi.

O tym, jak Direct Touch sprawdzi się w praktyce, użytkownicy serwisu cloud gamingowego od Google będą mogli dowiedzieć się już 17 sierpnia, kiedy Humankind zadebiutuje na rynku. Gra będzie dostępna na Stadii, pecetach oraz komputerach Mac.