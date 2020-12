Google Stadia w Polsce. Znamy koszt abonamentu i wymagania usługi

Źródło: Google

7 grudnia 2020 roku o godzinie 18:00 firma Google udostępniła Stadię polskim konsumentom. Na debiut usługi na naszym rynku musieliśmy czekać przeszło rok od oficjalnej premiery. Choć po sieci krążyły plotki, jakoby w grudniu Stadia miała zadebiutować w Polsce, przedstawiciele Google nie chcieli ich komentować. Niespodziewane pojawienie się usługi mogło zaskoczyć wielu graczy, wszak Google od lat traktuje Polskę po macoszemu.

Amerykańska korporacja najwyraźniej postanowiła rozszerzyć swój wpływ w Europie, gdyż w tym samym czasie Stadia trafiła także do użytkowników z Austrii, Czech, Portugalii, Rumunii, Słowacji, Szwajcarii oraz Węgier. Tym samym GeForce Now oraz xCloud zyskały kolejnego konkurenta w ośmiu krajach europejskich. Tuż przed arcyważną premierą.

Google Stadia – cena, wymagania, oferta

Aby skorzystać z nowego serwisu streamingowego, potrzebne będzie łącze o przepustowości nie mniejszej niż 10 GB/s. Google zaleca, aby podczas grania za pośrednictwem sieci Wi-Fi wybrać pasmo 5 GHz w celu upłynnienia rozgrywki i unikać jednoczesnego korzystania ze Stadii oraz z serwisów streamingowych w ramach tej samej sieci.

Serwis zaprojektowano w taki sposób, aby umożliwił zabawę na jak największej liczbie urządzeń. Odpalimy go na laptopach, komputerach stacjonarnych i laptopach w przeglądarce Chrome oraz telewizorach za pośrednictwem Chromecasta Ultra. Niestety, na razie w oficjalnej polskiej dystrybucji nie jest dostępny zestaw Stadia Premiere Edition z Chromecastem Ultra oraz kontrolerem.

Nowi użytkownicy serwisu mogą korzystać z usługi przez pierwszy miesiąc za darmo, a po upływie okresu testowego koszt abonamentu wyniesie 39,99 zł. W tej cenie otrzymamy nie tylko możliwość grania w 4K, lecz także darmowy dostęp do kilku gier, które będziemy mogli dodać do naszej biblioteki każdego miesiąca. W grudniu wśród gratisów znajdziemy takie tytuły jak Hitman 2, Into the Breach czy Secret Neighbor. Oprócz darmowych gier Stadia oferuje także dostęp do autorskiego sklepu.

Termin debiutu usługi wydaje się nieprzypadkowy. Serwis pojawił się w naszym kraju w momencie zdjęcia embargo na Cyberpunka 2077 i kilka dni przed oficjalną premierą tego tytułu. Gra trafiła oczywiście do zasobów sklepu Stadia. Google liczy prawdopodobnie na to, że wielu graczy zdecyduje się na subskrypcję usługi z uwagi na tę gorącą pozycję.