Google Stadia w końcu pozwoli przeszukiwać bibliotekę gier

Źródło: Google

Być może biblioteka Stadii nie może równać się z tym, co oferuje nam GeForce NOW, jednak płynność działania usługi i ogólna przejrzystość interfejsu robi wrażanie. Niestety, serwis nie jest doskonały – projektanci nie zapewnili dostępu do podręcznej listy kategorii, co zmusza nas do scrollowania sklepu w poszukiwaniu interesujących treści. Co gorsza z jakiegoś powodu wyszukiwarkowy potentat nie wprowadził do Stadii zintegrowanej wyszukiwarki. Na szczęście to niedociągnięcie udało się w końcu naprawić.

Półtora roku po starcie Stadii, projektanci Google w końcu wzbogacili ją w podręczną wyszukiwarkę gier. Firma poinformowała na swoim blogu o zaimplementowaniu tego narzędzia, które znajdziemy w górnej belce funkcyjnej. Dzięki wyszukiwarce będziemy w stanie znaleźć zarówno konkretne tytuły, jak o produkcje z interesujących nas gatunków.

Na tym jednak nie koniec zmian, jakie przygotowano dla klientów usługi. Firma wdroży także zakładkę aktywności, w której znajdziemy powtórki z naszej rozgrywki czy przejrzymy gry, które przyciągnęły uwagę naszych znajomych. W najbliższej przyszłości serwis zostanie również przystosowany do pracy za pośrednictwem mobilnej przeglądarki na Andoida. Dzięki temu nie będziemy musieli instalować aplikacji Stadia, aby odpalić gry z chmury na naszych smartfonach.

Korporacja potwierdziła, że w 2021 roku udostępni graczom zainteresowanym cloud gamingiem przeszło 100 nowych gier. Wśród nich znajdziemy takie tytuły jak Resident Evil: Village, Hello Engineer czy Farming Simulator 22.