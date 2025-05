Bankier kontra gangsterzy. Chris Pine szykuje film akcji

fot. Icon Films // Thunder Road Pictures

Run the Night będzie nowym filmem akcji, w którym w głównej roli wystąpi Chris Pine. Ponadto aktor będzie też pełnić rolę producenta. Produkcję wyreżyseruje Robert Alonzo na podstawie scenariusza Johna Glenna i Alex Davidson. Będzie to dla niego debiut w roli pierwszego reżysera, ponieważ do tej pory zajmował się tylko drugim planem oraz był koordynatorem kaskaderów.

Run the Night - fabuła

Historia koncentruje się na bankierze oskarżonym o zdradę holenderskiej mafii, który zostaje porzucony nago w sercu Amsterdamu z nagrodą za jego głowę w wysokości 10 milionów dolarów. Ścigany przez najbardziej brutalne gangi w mieście, musi przedzierać się przez miasto aż do świtu, aby uratować życie żony i dziecka, ujawniając przy tym, że nigdy nie był tylko człowiekiem od cyferek.

Produkcją zajmą się Todd Lieberman i Alex Young z ramienia Hidden Pictures wraz z Pine'em i Ianem Gotlerem od Barry Linen. Producentami są również Glenn, Lorenzo De Maio, Evan Gelb i James Myers.

Chris Pine obecnie pracuje na planie zdjęciowym filmu The Kidnapping of Arabella. Ma też doświadczenie jako producent, ponieważ wcześniej pełnił tę funkcję m.in. przy Dungeons & Dragons: Złodziejski honor czy Najemniku.

