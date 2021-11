Gorączka - Michael Mann stworzył powieściowy prequel/sequel swojego kultowego filmu

materiały prasowe

Gorączka to kultowy film z 1995 roku w reżyserii Michaela Manna. Reżyser był gościem podcastu Rewatchables, w którym zdradził kilka ciekawostek na temat produkcji. Wyjawił choćby, że Kate Winslet była przesłuchiwana do roli, którą ostatecznie otrzymała Natalie Portman. Twórca stwierdził, że to była bardzo ciężka decyzja. Ponadto zdradził, że w pierwotnej wersji scenariusza grany przez Ala Pacino Vincent Hanna był uzależniony od kokainy, jednak zrezygnowano z tego pomysłu. Mann wyjawił, że ma nadal pełną biografię Hanny, w której dorastał w Illinois, a jego ojciec jeździł ciężarówką dla przemytników. Bohater wstąpił do piechoty morskiej, brał udział w wojnie w Wietnamie, potem wstąpił do szkoły prawniczej i ostatecznie do policji w Chicago.

fot materiały prasowe

Jednak najciekawszym elementem rozmowy było to, że Mann przygotowuje powieść w świecie filmu, która będzie jednocześnie prequelem i sequelem produkcji. Książka ukaże się latem 2022 roku i skupi się na losach bohaterów przed i po wydarzeniach z filmu.