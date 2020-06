Ferrari - Hugh Jackman z główną rolą w filmie Manna? Wiemy, kiedy wejdą na plan

Źródło: 20th Century Fox

Michael Mann wkrótce rozpocznie realizację filmu o założycielu Ferrari. Jest to projekt, który reżyser stara się powołać do życia od prawie 20 lat. Tytułową rolę Enzo Ferrariego może otrzymać Hugh Jackman. Aktor prowadzi teraz zaawansowane rozmowy na temat dołączenia do projektu i wszystko wskazuje na to, że dojdzie do współpracy.

Akcja ma rozgrywać się latem 1957 roku. Wówczas Enzo zmagał się z życiowym kryzysem, gdy jego żona odkryła, iż ma on nieślubnego syna. Później, pod koniec lat 50, Ferrari musiał zmierzyć się z kolejnym problemem - jego firma stanęła na granicy bankructwa. Wówczas konstruktor zdecydował się na bardzo niebezpieczny wyścig: 1000 mil dookoła Włoch... W trakcie wyścigu żona, Laura, odkrywa kolejne długo utrzymywane w tajemnicy informacje.

Zdjęcia mają ruszyć wiosną 2021 roku. Za scenariusz będzie odpowiadał Troy Kennedy-Martin (Włoska robota), a cała historia zostanie oparta na książce "Enzo Ferrari – The Man and the Machine", autorstwa Brocka Yatesa.