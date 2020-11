Gorillaz nagrali teledysk w... GTA V. Nowy sposób tworzenia klipów w czasie pandemii?

youtube.com

Gorillaz to brytyjski zespół, który nie boi się eksperymentować - tak z muzyką, będącą połączeniem różnych gatunków, jak i wizerunkiem. Dość powiedzieć, że muzycy przez długi czas nie pojawiali się osobiście nie tylko w klipach, ale też na koncertach czy branżowych rozdaniach nagród - zamiast tego widzowie obserwowali ich wirtualne awatary. W najnowszym teledysku, nagranym do utworu The Valley of the Pagans, poszli jeszcze o krok dalej. Całe wideo powstało wewnątrz gry GTA V, co wydaje się nie tylko interesującym pomysłem, ale też ciekawym sposobem na obejście utrudnień z filmowaniem w trakcie pandemii koronawirusa.

Przypominamy, że GTA V dostępne jest na PC, PlayStation 3, PlayStation 4, Xbox 360 i Xbox One. Gra w dalszym ciągu, pomimo 7 lat od premiery, cieszy się ogromną popularnością i trafi także na nową generację konsol.