Gorr, rzeźnik bogów miał brutalną scenę w Thorze 4. Christian Bale opowiada

fot. materiały prasowe

Christian Bale gra Gorra, rzeźnika bogów, który jest postacią mającą wywoływać grozę z motywacjami dość oczywistymi: zabić wszystkich bogów. Według pierwszych opinii o filmie Thor 4 Bale wykonał kawał dobrej roboty, tworząc jednego z najlepszych złoczyńców kina komiksowego.

Christian Bale - usunięta scena z Gorrem

Aktor w rozmowie z IGN wspomina, że nakręcili wiele materiałów i niektóre sceny do filmu nie weszły. Opowiedział o jednej brutalnie scenie, która przekraczała granicę uniwersalnej, familijnej rozrywki, jaką MCU zawsze jest. Jego wypowiedź może zawierać drobne spoilery.

- On na samym początku jest bardzo religijną postacią, która ma tatuaże obrazujące jego pobożność. Potem rozczarowuje się wiarą, więc dosłownie dokonuje samookaleczenia, usuwając je ze swojego ciała. Ta scena była raczej zbyt ekstremalna, by ją zostawić w filmie, ale nakręciliśmy wiele cudownego materiału. Jako aktor wiesz, że musisz eksperymentować. Niektóre rzeczy się sprawdzą, inne nie, a przecież nadal chcemy, aby był to film familijny. Moim dzieciom bardzo się podoba.

Thor: miłość i grom - premiera 8 lipca 2022 roku.

