Gothic: powstaje remake kultowej gry. Demo dostępne na Steam

Gothic to kultowa gra RPG, która ma specjalne miejsce w sercach wielu graczy z Polski. Teraz do sieci trafił prototyp jej odświeżonej wersji. Grywalny teaser dostępny jest za darmo na platformie Steam dla wszystkich osób, które posiadają w bibliotece dowolną część tej serii lub jakąkolwiek inną produkcję od studia Piranha Bytes. To nietypowe demo nie jest zbyt długie i oferuje zaledwie kilkadziesiąt minut rozgrywki, jednak jest dobrą okazją do tego, by przekonać się jak może wyglądać ewentualny remake.

Po to zresztą powstał ten grywalny teaser. THQ Nordic, posiadacz praw do marki Gothic, chce wiedzieć czy ludzie pamiętają jeszcze o marce i chcieliby zagrać w remake tej produkcji. W opisie na Steam czytamy, że to właśnie opinie graczy będą kształtować przyszłość tego tytułu, bo "nic nie jest jeszcze wyryte w kamieniu". Odbiór dema jest jednak całkiem dobry. Na ten moment ma ono już ponad 3400 opinii na Steamie, z czego 74% to pozytywne oceny.

Gothic Playable Teaser - screeny z gry