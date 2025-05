Battlefield 6 ma przybliżony termin premiery. Wkrótce dowiemy się więcej o grze

fot. youtube.com

Electronic Arts, w najnowszym raporcie finansowym, ujawniło istotną informację na temat nowej odsłony serii Battlefield. Gra ma zadebiutować na rynku przed marcem 2026 roku, co znacząco zawęża potencjalny termin premiery.

Warto przypomnieć, że poprzednie części serii — począwszy od Battlefield 1 z 2016 roku, a kończąc na Battlefield 2042 z 2022 — ukazywały się jesienią. Czy tym razem będzie podobnie? Być może przekonamy się o tym już wkrótce. Andrew Wilson, prezes Electronic Arts, zapowiedział, że gra zostanie oficjalnie zaprezentowana latem tego roku, a wraz z nią poznamy więcej szczegółów. Nazwał ją również „kluczowym krokiem w realizacji nowej generacji przebojowej rozrywki”.

Warto przypomnieć, że niedawno informowano o fali zwolnień w zespołach należących do EA. Wygląda jednak na to, że nie miało to wpływu na proces produkcji nowego Battlefielda.