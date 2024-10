Nie tylko League of Legends. We wszystkich grach Riot Games pojawi się zawartość inspirowana serialem Arcane

fot. Riot Games

Reklama

W połowie października nie tylko zaprezentowano nowy zwiastun 2. sezonu Arcane: League of Legends, ale również ujawniono, że wszystkie gry Riot Games otrzymają zawartość inspirowaną serialem.

W League of Legends pojawi się Most Postępu, a także nowa przedmioty kosmetyczne. Wśród nich znajdzie się kategoria skórek "błogosławionych", które odtworzą historię Jinx z Arcane, a także skórka Zabijaki Vi. W Wild Rift doczekamy się aktualizacji rozgrywki dla dwóch postaci, Singeda i Warwicka, a w Valorant wprowadzony zostanie nowy pakiet w stylu Arcane. Oprócz tego ogłoszono, że Ambessa Medarda, noxiańska generał i matka Mel, zawita do League of Legends, Teamfight Tactics, Wild Rift i Legends of Runeterra.

Zapowiedziano też, że w tworzonej przez Riot Games bijatyce 2XKO pojawi się zaktualizowany wygląd Jinx. Przypominamy, że tytuł ten ma zadebiutować w 2025 roku.

Pierwszy akt 2. sezonu Arcane pojawi się na platformie Netflix już 9 listopada. Kolejne zostaną udostępnione 16 i 23 listopada.