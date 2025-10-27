fot. Deep Silver

Twórcy i wydawca Gothic Remake już wcześniej ujawnili nazwiska kilku aktorów, którzy pojawią się w obsadzie tej nadchodzącej produkcji. Wśród nich zabrakło jednak informacji o tym, kto użyczy głosu głównemu bohaterowi — Bezimiennemu. Oficjalne ogłoszenie nastąpiło dopiero pod koniec października, podczas tegorocznej edycji targów Poznań Game Arena.

W rolę Bezimiennego ponownie wcieli się Jacek Mikołajczak — polski aktor filmowy, teatralny i dubbingowy, a także lektor. Wcześniej mogliśmy usłyszeć go w tej roli nie tylko w oryginalnym Gothicu, ale również w jego kontynuacjach i dodatkach.

Poniżej możecie zapoznać się z poświęconym grze panelem, który odbył się na PGA 2025. Nagranie pochodzi z kanału Bezimienny111.

Gothic Remake - obsada. Tych aktorów usłyszymy w grze

Poniżej znajdziecie listę potwierdzonych aktorów, których usłyszymy w nadchodzącym remake'u.

Jacek Mikołajczak - Bezimienny;

Mirosław Zbrojewicz - Świstak;

Janusz Zadura - Orry;

Michał Klawiter - Nyras;

Paweł Szczęsny - Kirgo;

Robert Tondera - Ratford;

Adam Bauman - Diego;

Janusz Wituch - Drax.

Dokładna data premiery Gothic Remake nie została jeszcze ujawniona. Wiemy jedynie, że gra ma zadebiutować w 1. kwartale 2026 roku.