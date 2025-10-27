Reklama
Fani będą zachwyceni. Ujawniono, kto udzieli głosu Bezimiennemu w Gothic Remake

Na targach Poznań Game Arena 2025 przekazano interesującą informację dla fanów czekających na Gothic Remake. Ogłoszono, że w rolę Bezimiennego ponownie wcieli się aktor znany z wcześniejszych odsłon serii.
Paweł Krzystyniak
Tagi:  Gothic 
gothic remake pga Jacek Mikołajczak pga 2025 Poznań Game Arena
Gothic Remake fot. Deep Silver
Twórcy i wydawca Gothic Remake już wcześniej ujawnili nazwiska kilku aktorów, którzy pojawią się w obsadzie tej nadchodzącej produkcji. Wśród nich zabrakło jednak informacji o tym, kto użyczy głosu głównemu bohaterowi — Bezimiennemu. Oficjalne ogłoszenie nastąpiło dopiero pod koniec października, podczas tegorocznej edycji targów Poznań Game Arena.

W rolę Bezimiennego ponownie wcieli się Jacek Mikołajczak — polski aktor filmowy, teatralny i dubbingowy, a także lektor. Wcześniej mogliśmy usłyszeć go w tej roli nie tylko w oryginalnym Gothicu, ale również w jego kontynuacjach i dodatkach.

Poniżej możecie zapoznać się z poświęconym grze panelem, który odbył się na PGA 2025. Nagranie pochodzi z kanału Bezimienny111.

Gothic Remake - obsada. Tych aktorów usłyszymy w grze

Poniżej znajdziecie listę potwierdzonych aktorów, których usłyszymy w nadchodzącym remake'u.

  • Jacek Mikołajczak - Bezimienny;
  • Mirosław Zbrojewicz - Świstak;
  • Janusz Zadura - Orry;
  • Michał Klawiter - Nyras;
  • Paweł Szczęsny - Kirgo;
  • Robert Tondera - Ratford;
  • Adam Bauman - Diego;
  • Janusz Wituch - Drax.

Dokładna data premiery Gothic Remake nie została jeszcze ujawniona. Wiemy jedynie, że gra ma zadebiutować w 1. kwartale 2026 roku.

Źródło: youtube.com

