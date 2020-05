Gotowanie z Seleną Gomez. Będzie program kulinarny

Amerykańska platforma HBO Max przygotowała gratkę dla fanów piosenkarki i aktorki. Selena Gomez będzie gospodynią programu oraz jego producentką. Będzie on liczyć 10 odcinków.

Twórcy twierdzą, że ma być to autentyczne gotowanie z Seleną Gomez. Gwiazda będzie przygotowywać smaczne potrawy siedząc w domu podczas izolacji społecznej spowodowanej pandemią koronawirusa. W każdym odcinku zdalnie będzie łączyć się z nią znany kucharz. Razem będą omawiać potrawy, gotować, dzielić się różnymi trikami do tworzenia specjałów w kuchni oraz jak sobie radzić w sytuacjach, gdy zabraknie składnika, a nie można iść do sklepu.

Każdy odcinek będzie promować również fundację zajmującą się organizowaniem żywności dla osób, których na nią nie stać z powodu pandemii koronawirusa.

- Zawsze otwarcie mówiłam o swojej miłości do jedzenia. Byłam pytana setki razy w wywiadach o to, co bym robiła w życiu, jeśli wybrałabym inną karierę - zawsze odpowiadałam, że fajnie byłoby zostać kucharką. Oczywiście nie przeszłam formalnego szkolenia! Tak jak wielu z nas będąc w domu więcej gotuję i eksperymentuję w kuchni - napisała Selena Gomez w oświadczeniu.

Sarah Aubrey z HBO Max podkreśla, że platforma jest zadowolona z tego, że Selena Gomez będzie próbować eksperymentować z kuchnią na ekranie. Wierzą, że połączenie jej podejścia z kulinarnymi artystami da wielu widzom rozrywkę, ale też będzie mieć walory edukacyjne i niewątpliwie zainspiruje do tworzenia czegoś nowego w kuchni.

Przypomnijmy, że Selena Gomez pojawia się na ekranie. Grała w takich filmach jak Spring Breakers (zdjęcie główne z tego pochodzi), Wyścig po życie, Truposze nie umierają czy W deszczowy dzień w Nowym Jorku.