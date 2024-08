Nie tylko Pingwin? Świat Batmana w reżyserii Matta Reevesa może powiększyć się o grę

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

fot. Warner Bros.

Reklama

Serwis Puck ujawnił, że Warner Bros. Games ma pracować nad nową, nieujawnioną jeszcze grą osadzoną w uniwersum Batmana w reżyserii Matta Reevesa. Na ten moment nie ma jednak pewności czy będzie ona bardziej powiązana z filmem z 2022 roku, czy też nadchodzącym serialem Pingwin z Colinem Farrelem w roli głównej, choć warto pamiętać, że są one ze sobą ściśle powiązane.

W 2020 roku AT&T próbowało sprzedaż dział gier Warner Bros. Interactive Entertainment za 4 milardy dolarów. Kilka miesięcy później uznano, że jest on zbyt cenny, by się go pozbyć. Następnie, gdy stery przejął Zaslav, doradzano mu, aby zrezygnował z gier. On jednak uznał ten dział za istotny, szczególnie z uwagi na wspólną pracę przy takich projektach, jak nadchodzący serial Pingwin od HBO i gra, obie osadzone w uniwersum filmu Batman z 2022 roku - napisano na łamach Puck.

Aktualnie niestety nie wiemy nic więcej, a Warner Bros. Interactive niczego oficjalnie nie potwierdziło i nie zapowiedziało. Biorąc jednak pod uwagę popularność i finansowy sukces filmu z Robertem Pattinsonem taki scenariusz nie wydaje się wcale nieprawdopodobny. Byłaby to również okazja do odzyskania zaufania graczy i fanów DC, które utracono przy premierze niezbyt udanego Suicide Squad: Kill the Justice League.