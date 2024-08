Jak długie jest Star Wars Outlaws? Tyle godzin potrzeba, by ukończyć grę

fot. Ubisoft

Na ile godzin powinny wystarczać gry dla jednego gracza? Ile osób, tyle opinii. Wielu odbiorców stara się jednak przeliczać cenę na liczbę oferowanych godzin rozgrywki. Na ile takich godzin starcza Star Wars Outlaws?

Historia Kay Vess, głównej bohaterki gry, zabiera graczy w podróż po wielu planetach w uniwersum Gwiezdnych Wojen. To typowa produkcja Ubisoftu, gdzie jest wiele do zrobienia zarówno na głównej ścieżce fabularnej, jak i poza nią. Graczom, którzy zdecydują się skupić na wątku fabularnym, dotarcie do napisów końcowych zajmie około 12-15 godzin. Znacznie więcej czasu trzeba będzie jednak poświęcić, by wykonać wszystko na 100%.

Zajrzenie w każdy kąt, zebranie wszystkiego co możliwe i ukończenie wszystkich zadań pobocznych wydłuża czas gry w zasadzie dwukrotnie. Osoby, którym tytuł ten przypadnie do gustu, będą mogły spędzić przy nim 30 czy nawet 40 godzin.

Star Wars Outlaws jest już dostępne na PC, PlayStation 5 i Xbox Series X|S. Abonenci Ubisoft+ Premium mogą pobrać grę bez dodatkowych opłat.