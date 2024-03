Gra o tron - twórcy oczekiwali kontrowersji po 8. sezonie. HBO złagodziło ich oczekiwania

fot. HBO

David Benioff i D.B, Weiss w rozmowie z Joshem Horowitzem w podcaście Happy Sad Confused odnieśli się do reakcji widzów na 8. sezon serialu Gra o tron - w szczególności na finał. Przyznają, że oczekiwali, że mogą być kontrowersje i reakcje będą mieszane, ale nie spodziewali takiego poziomu nienawiści. Okazuje się, że w złagodzeniu ich oczekiwań rolę odegrały ważne osoby z HBO - to ich pozytywna opinia o 8. sezonie sprawiła, że nie oczekiwali aż tak negatywnych reakcji.

Gra o tron - twórcy o reakcjach

Tak skomentował to David Benioff:

- Wiedzieliśmy, że będzie to kontrowersyjne. Mieliśmy nadzieję, że reakcje będą bardziej pół na pół. Zawsze masz nadzieję na lepszą proporcję. Nie chcieliśmy, aby to wywołało aż tyle nienawiści. Byliśmy przygotowani tylko na część z takich reakcji.

Dodaje Weiss:

- Chyba nie wzięliśmy pod uwagę efektu stacji. On może pomóc, gdy pracujesz w środowisku pozytywnej reakcji. To jednak hipokryzja kochać to, co zrobiłeś, gdy to wybucha ci w twarz i zdecydować, że to koniec świata, gdy wszystko idzie w innym kierunku.

