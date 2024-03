Problem trzech ciał - tę scenę serialu kręcono aż 3 razy na przestrzeni 9 miesięcy

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

W miniony czwartek na platformie Netflix zadebiutował serial Problem trzech ciał. Jedną z najbardziej zapadających w pamięć scen produkcji była ta, w której śmierć poniósł Jack Rooney - przypomnijmy, że został on zamordowany w 3. odcinku we własnym mieszkaniu przez utrzymującą kontakt z rasą San-Ti Tatianę. Teraz wcielający się w rolę bohatera John Bradley rzuca nowe światło na rzeczoną sekwencję, wyjawiając, że była ona kręcona aż 3 razy na przestrzeni 9 miesięcy.

Aktor zdradza, że gdy otrzymał scenariusz Problemu trzech ciał, nie wiedział, jak na niego zareagować; fakt uśmiercenia jego postaci już w 3. odcinku sprawił, że "poczuł się odrobinę zlekceważony". Później Bradley rozwija swoją wypowiedź:

Na początku byłem trochę zawiedziony, bo w pewnym sensie miałem do tego prawo. Wiedziałem, że to będzie 8 odcinków, a kiedy poinformowano mnie, że moja postać pojawia się tylko w 3, poczułem się trochę zlekceważony i przez chwilę musiałem się z tym uporać. Potem zdałem sobie jednak sprawę, że jeśli jest jedna rzecz, którą David Benioff i D.B. Weiss (showrunnerzy - przyp. aut.) robią bardzo dobrze, to jest nią ekranowa śmierć. Wiedzą, jak pokazać - wybaczcie to określenie - dobrą śmierć. (...) Poczułem się więc zaszczycony, że w końcu mogłem zostać przez nich "zabity".

Bradley odsłania również kulisy tworzenia sceny śmierci ekranowego Jacka:

Bardzo się staraliśmy, aby ta scena wypadła odpowiednio. Mieliśmy kilka podejść. Scena, którą teraz oglądacie na Netfliksie, to w rzeczywistości kompozycja nagrań z 22 kwietnia, 22 sierpnia i 23 lutego (aktor najprawdopodobniej ma na myśli lata 2022 i 2023). Nawet ja nie jestem już w stanie powiedzieć, co dokładnie kręciliśmy w ciągu każdego z tych 3 dni. Wszyscy byli tak zdeterminowani, by to wypadło dobrze, że interesowały ich pojedyncze elementy. Jeśli potraktujemy to jako przerywany proces, to cała scena powstawała przez 9 miesięcy.

