Problem trzech ciał nie powtórzy sukcesu Gry o tron. Rozczarowujący wynik oglądalności

Netflix opublikował wyniki oglądalności za tydzień 18-24 marca. To tutaj debiutował serial science fiction Problem trzech ciał twórców Gry o tron. Popularności hitu HBO nowy serial nie osiągnie i raczej można uznać ten za wynik za dość rozczarowujący.

Problem trzech ciał - wyniki oglądalności

Serial zanotował w pierwszych dniach od premiery w dniach od 21 marca do 24 marca zaledwie 11 mln wyświetleń. To nawet nie pozwoliło produkcji sci-fi zająć pierwszego miejsca w zestawieniu, które należy do produkcji Dżentelmeni. Tytuł Guya Ritchiego w trzecim tygodniu wyświetlania zebrał 11,7 mln wyświetleń. Porównanie osiągnięć wypada więc tym bardziej niekorzystnie dla produkcji twórców Gry o tron.

Dla porównania ostatnie premiery seriali Netflixa notowały w weekend otwarcie takie wyniki:

Dżentelmeni - 12,2 mln wyświetleń

Awatar: Ostatni władca wiatru - 21,2 mln wyświetleń

Griselda - 20,6 mln wyświetleń

Odpowiedź na pytanie, czy Problem trzech ciał ma przyszłość pojawi się po analizie wyników z kolejnych tygodni. Na razie jest to zdecydowanie osiągnięcie poniżej oczekiwań.