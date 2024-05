Gra o tron w innym klimacie? Taki ma być ten nowy serial

fot. HBO

Trwają prace nad serialem A Knight of the Seven Kingdoms: The Hedge Knight, czyli nad drugim spin-offem hitu Gra o tron. George R.R. Martin, czyli autor książkowego Westeros i producent wykonawczym serialu zapowiedział na swoim blogu, że będzie to coś w zupełnie innym klimacie, niż Gra o tron i Ród smoka.

Gra o tron w innym klimacie

- Nowy serial będzie o wiele krótszy niż Gra o tron i Ród smoka z zupełnie innym tonem, ale to wciąż Westeros, więc nikt tu nie jest bezpieczny.

Przypomnijmy, że historia skupia się na Ser Duncanie Wysokim (Peter Claffey) i jego młodym giermku zwanym Jajo (Dexter Sol Ansell). Fabuła osadzona jest w czasach, gdy ród Targaryenów wciąż ma Żelazny Tron, a wspomnienie o ostatnim smoku jeszcze nie wyblakło. Na duet czekają wielkie przeznaczeni, potężni wrogowie i niebezpieczne sytuacje.

Projekt ma opierać się na pierwszej noweli pod tytułem Błędny rycerz. Martin dodaje, że jeśli po debiucie w 2025 roku serial będzie mieć dobre wyniki popularności wówczas zrobią drugi i trzeci sezon w oparciu o kolejne nowele: Wierny miecz oraz Tajemniczy rycerz.

Ma nadzieję, że wówczas napisze też kolejne przygody Dunka i Jajo po tym, jak skończy pisać Wichry zimy. Za scenariusz serialu odpowiadają Ira Parker i sam George R.R. Martin.