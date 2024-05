Ród smoka w 2. sezonie ma mniej odcinków. Kto podjął taką decyzję?

fot. materiały prasowe

Gra o tron poza ostatnimi dwoma sezonami miała po 10 odcinków na serię. Tak samo było z pierwszym sezonem hitu Gra o tron: Ród smoka. Drugi jednak ma ich tylko osiem, więc wielu nurtuje, dlaczego tak się stało i jaki jest ku temu powód. O to zapytano Sarę Hess, producentkę i scenarzystkę serialu.

Ród smoka - 2. sezon ma mniej odcinków

Dziennikarz EW.com poprosił o wyjaśnienie powodów, dla których 2. sezon Rodu smoka ma zaledwie osiem odcinków. Hess jednak odmówiła wejścia w szczegóły i powiedziała tylko tak: to nie był tak naprawdę nasz wybór.

Ród smoka - sezon 2

Jej słowa można interpretować, że zmniejszenie liczby odcinków zostało wymuszone na osobach pracujących nad serialem. Spekulacje idą w stronę korporacji Warner Bros. Discovery, która w wielu miejscach szukała cięcia kosztów - zwłaszcza w okresie przygotowań do 2. sezonu. Z uwagi na sytuację na rynku obecnie seriale w streamingu oraz w telewizji mają zmniejszane liczby odcinków, aby te koszty redukować, więc być związek ma to tylko z takim trendem. Jednakże wcześniej sugerowano, że mniej odcinków wynika z planu fabularnego. Ta historia nie jest tak długa, jak Gra o tron, więc potrzebowano mniej odcinków, by ją opowiedzieć w dłuższym okresie.

Ród smoka - premiera 2. sezonu w platformie streamingowej Max odbędzie się 17 czerwca. Przypomnijmy, że Max wchodzi do Polski już 11 czerwca i zastąpi HBO Max.