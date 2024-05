Ród smoka – brutalny moment z książki trafi do 2. sezonu. Takiej sceny nie było nawet w Grze o Tron

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

Drugi sezon serialu Ród smoka w żaden sposób nie odejdzie do brutalności i bezwzględności świata, który znamy z poprzednich odcinków, czy Gry o Tron. Gwiazda serialu, Olivia Cooke, która wciela się w dorosłą Alicent Hightower, w rozmowie z Entertainment Weekly zdradziła, że w nowych epizodów nie zabraknie niezwykle brutalnego momentu znanego z książek George’a R.R. Martina. Mowa o pojawieniu się bohaterów znanych jako Blood i Cheese.

Ród smoka - 2. sezon będzie zawierał najbardziej brutalny moment z serii Gra o Tron

Aktorka wyznała, że fani Rodu smoka mogą liczyć na najbardziej brutalny moment w całej historii serii Gry o Tron:

Powiedziałabym tylko, że to nadal Gra o Tron, więc spodziewaj się najgorszego. Spodziewaj się najgorszego rozwiązania z możliwych, a następnie to podwój. Nie wiem, co jeszcze powiedzieć, żeby nie zepsuć zbytnio zabawy, ale to jest naprawdę okropne.

Blood to były sierżant Straży Miejskiej Królewskiej Przystani, który stracił swój złoty płaszcz za pobicie kurtyzany na śmierć pod wpływem alkoholu. Jest brutalnym rzeźnikiem, który nie oszczędza swoich ofiar. Z kolei Cheese jest szczurołapem zaznajomionym z ukrytymi tunelami Czerwonej Twierdzy. Razem dopuścili się strasznego czynu, który będzie miał w serialu znaczenie zarówno dla Targaryenów, jak i Hightowerów.

Ród smoka - sezon 2

Ród smoka - szczegóły 2. sezonu

W drugim sezonie do swoich ról powrócą Emma D'Arcy, Olivia Cooke, Matt Smith, Rhys Ifans, Eve Best, Steve Touissant, Fabien Frankel, Matthew Needham, Ewan Mitchell, Tom Glynn-Carney, Sonoya Mizuno, Harry Collett, Bethany Antonia, Phoebe Campbell, Phia Saban i Jefferson Hall.

Do obsady dołączą: Abubakar Salim jako Alyn of Hull, Gayle Rankin jako Alys Rivers, Freddie Fox jako Ser Gwayne Hightower, Simon Russell Beale jako Ser Simon Strong, Clinton Liberty jako Addam of Hull, Jamie Kenna jako Ser Alfred Broome, Kieran Bew jako Hugh, Tom Bennett jako Ulf, Tom Taylor jako Lord Cregan Stark i Vincent Regan jako Ser Rickard Thorne.

Ród smoka - premiera 2. sezonu oficjalnie odbędzie się 17 czerwca 2024 roku na platformie streamingowej Max.