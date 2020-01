Gra o tron: aktor broni zakończenia, nazywa je doskonałym

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

Gra o tron podzieliła widzów w 8. sezonie. Pilou Asbæk (Euron Greyjoy) brał udział w tegorocznej edycji SAG Awards. W rozmowie z Entertainment Weekly aktor stwierdził, że zakończenie serialu jest idealne. Ostatni sezon Gry o tron ma swoje mocne strony, w przeważającej mierze spotkał się jednak z krytyką widzów. Wiadomym było, jak wielkie oczekiwania mieli wobec finału fani. Ostatni odcinek musiał być spektakularny i satysfakcjonujący. Zdaniem wielu tak się jednak nie stało, mimo to Asbæk się z nimi nie zgadza.

Kiedy mieliśmy odczyt scenariusza… skończyliśmy owacją na stojąco przez 15, 20 minut. To było idealne zakończenie. Ale ludzie byli zdenerwowani, ponieważ pewna era się skończyła.

Aktor wyraził jednak pewne zrozumienie wobec ludzi, którzy poczuli się nieco zdradzeni przez to, jak poszczególne wątki się zakończyły:

W pewnym sensie to rozumiem. Byłem wielkim fanem tego serialu, zanim stałem się jego częścią, i gdyby coś nie poszło po mojej myśli, również byłbym zły. Ponieważ gdy coś, co tak bardzo lubisz, mówi: nie, to jest jak... zerwanie. Gra o tron ​​zerwała z milionami ludzi na całym świecie, a oni się wściekli.

Trzeba przyznać, że inne gwiazdy występujące w serii również nie mają zbyt wielu zastrzeżeń odnośnie zakończenia - a mogłyby już przecież otwarcie o nich mówić. Wszyscy inni aktorzy z dużymi rolami zostali zapytani o swoje odczucia co do ostatnich odcinków i wygląda na to, że niczego nie żałują. Wiele osób odetchnęło z ulgą, gdy podróż dobiegła końca, ale - biorąc pod uwagę ich wypowiedzi - wiążą z nią raczej pozytywne emocje, a sam finał był dla nich wielkim przeżyciem.

Podejrzewałam, że ona (Deanerys) umrze. W tym sensie czuję się bardzo zadbana jako postać. To bardzo piękne i wzruszające zakończenie. Mam nadzieję, że to, co zobaczycie w ostatniej chwili, gdy odchodzi, to słabość, cień dziewczyny, którą poznaliście w 1. sezonie. Widzicie? Jest tam jeszcze. A teraz jej już nie ma… - powiedziała Entertainment Weekly Emilia Clarke.