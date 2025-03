Na gali Oscarów zatańczył... Deadpool. Nigdy nie zgadniecie, kto mu przygrywał na pianinie

fot. Marvel

Oscary zostały rozdane, choć wielu twórców musiało obejść się smakiem. Wśród nich można wymienić Ryana Reynoldsa i Hugh Jackmana. Ich Deadpool & Wolverine z 2024 roku był jednym z największych filmów, o którym wiele się mówiło. Oni sami zapewniali o kampanii oscarowej i ambitnych planach na zdobycie statuetek na prestiżowej gali. To ostatecznie nie wypaliło. To też nie oni poprowadzili całą galę, choć były do tego przymiarki zanim rolę te przejął oficjalnie Conan O'Brien. Mimo tego w pewien sposób Deadpool zagościł na nocnej gali Oscarów.

Na gali Oscarów zatańczył... Deadpool

W pewnym momencie Conan O'Brien zaczął wykonywanie numeru muzycznego i tanecznego. Wówczas na scenie nieoczekiwanie pojawił się tańczący Deadpool przywodzący na myśl początek do hitu Marvel Studios, który po premierze okazał się viralem w Internecie. Prowadzący galę nie omieszkał się wspomnieć o braku jakichkolwiek nominacji dla filmu z MCU. To nie był jedyny "gość specjalny", ponieważ w trakcie tej samej sekwencji pianino było obsługiwane przez... czerwia z Diuny. Ta jednak miała więcej szczęścia podczas rozdania nagród, bo otrzymała dwie statuetki - za Najlepsze efekty specjalne i Najlepszy dźwięk.

