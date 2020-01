Gra o tron - kiedy premiera nowego serialu House of the Dragon?

Gra o tron doczeka się premiery nowego serialu. Pierwszy oficjalny spin-off został zamówiony w 2019 roku i nosi tytuł House of the Dragon. Jest on oparty na książce George'a R.R. Martina (twórca literackiej Gry o tron) zatytułowanej Ogień i krew.

Casey Bloys dyrektor programowy stacji HBO nie może powiedzieć, kiedy premiera serialu dokładnie się odbędzie, ale według jego wiedzy na pewno będzie to 2022 rok. Zdradził, że Ryan Condal oraz George R.R. Martin są w trakcie pisania scenariuszy.

Tłumaczy, że jest to wielki i skomplikowany w realizacji serial, więc jeszcze nie rozpoczęli castingu. Dlatego nie ma więcej szczegółów do zdradzenia. Przypomnijmy, że za kamerą będzie stać Miguel Sapochnik, twórca najlepszych odcinków Gry o tron.

House of the Dragon - o czym serial?

Fabuła rozgrywa się 300 lat przed wydarzeniami z Gry o tron i opowiada historię o rodzie Targaryenów, czyli o przodkach Daenerys. Będą więc smoki!

Dyrektor programowy HBO wyjaśnia, że na razie priorytetem dla nich jest realizacja tego spin-offu. Reszta jest tymczasowo wstrzymana, bo przypomnijmy, że trwają prace nad scenariuszem jeszcze kilku projektów.

Pamiętamy,że wcześniej Jane Goldman pracowała nad innym spin-offem Gry o tron z Naomi Watts. Nakręcono pilot, ale stacja HBO podjęła decyzję o tym, że nie zamówią sezonu.

- Podczas procesu tworzenia pilotów czasem wszystko się zgrywa i działa, czasem nie. Jane na pewno zrobiła jedną rzecz pięknie i sprostała wyzwaniu - było w tym projekcie o wiele więcej tworzenia świata z uwagi na osadzenie akcji 8000 lat przed Grą o tron. Wymagało to wiele pracy. House of the Dragon ma ten plus, że jest książka, więc twórcy mają wyznaczoną drogę - wyjaśnia.

Dodaje, że po to zamówili wiele projektów, by rozważyć różne opcje życia Gry o tron po Grze o tron. Uważa, że sytuacja wymaga wielu prób, aby osiągnąć dobry efekt.