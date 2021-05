Gra o tron - Amanda Segel scenarzystką spin-offa zatytułowanego 10000 Ships

HBO

Amanda Segel (Helstrom, Impersonalni) napisze scenariusz do planowanego od jakiegoś czasu spin-offa Gry o tron, zatytułowanego 10000 Ships. Będzie to historia wojowniczej księżniczki Nymerii oraz pozostałych przy życiu członków ludu Rhoynar, którzy uciekają z Essos do Dorne po klęsce z rąk Valyrian. Akcja będzie rozgrywać się zatem na tysiąc lat przed wydarzeniami z serialu Gra o tron. Przypomnijmy, że Arya nazwała swojego wilkora właśnie po Nymerii.

10000 Ships jest jednym z kilku planowanych spin-offów. Pozostałymi są: 9 Voyages, którego fabuła skupia się na wielkich wyprawach morskich Corlysa Velaryona, znanego też jako Wąż Morski, słynny poszukiwacz przygód i żeglarz; Flea Bottom, którego akcja miałaby rozgrywać się w tytułowym Zapchlonym Tyłku, czyli w slumsach Królewskiej Przystani, barach i burdelach; The Tales of Dunk and Egg, czyli opowieści o Duncanie i Jaju, zaś w planach jest także serial animowany. Spin-offem najbliżej premiery jest House of the Dragon. Fabuła rozgrywa się 300 lat przed wydarzeniami z Gry o tron. Jest to historia sukcesów rodu Targarynów i ich tragicznego końca.

HBO