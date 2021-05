Eternals - analiza zwiastuna i spekulacje. X-Men w MCU, koniec świata, Atlantyda, postacie

Pierwsza sekwencja zwiastuna potwierdza to, co Kumail Nanjiani wyjawił już 2 lata temu: Eternals przybywają na Ziemię przed tysiącami lat, by pełnić rolę przewodników dla ludzi i jednocześnie strzec ich przed Dewiantami. Wydaje się, że w MCU dojdzie do zmiany genezy Przedwiecznych – w komiksach pokazano ich jako nieoczekiwany rezultat eksperymentów Celestian na rasie ludzkiej. Wiele wskazuje na to, że widoczny w tym ujęciu statek kosmiczny stanie się bazą operacyjną Eternals, z której będą oni nawiązywać kontakt z innymi cywilizacjami (poza babilońską także m.in. z Aztekami, co potwierdziły zdjęcia z planu).