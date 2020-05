Gra o tron - atak fanów na 8. sezon to brak wdzięczności? Tak twierdzi gwiazda serialu

Carice van Houten w ostatnich dniach wróciła do tematu zakończonego w zeszłym roku serialowego fenomenu pt. Gra o tron. Ledwie kilka dni temu pisaliśmy, że zainspirowana ruchem #MeToo aktorka zmieniła podejście do licznych nagich scen, w których wzięła udział (cały news znajdziecie tutaj). Teraz odniosła się do szerokiej krytyki, z jaką spotkał się finał serialu - dziennikarze i widzowie byli tu jednogłośni: zakończenie tej znakomitej niegdyś adaptacji sagi fantasy pozostawia, delikatnie mówiąc, wiele do życzenia.

Część fanów - typowo - podpisała petycję, która wnosiła o remake ostatniej serii. Van Houten nazwała niewdzięcznymi. Dodała, że sama uwielbia ten finał:

Fakt, że niektórzy byli tak rozczarowani, wynika tego, że wszystko przedtem było tak świetne. Więc wydaje mi się to niewdzięczne. Miałeś coś tak wspaniałego, a potem będziesz rozczarowany, ponieważ nie wszystko potoczyło się dokładnie tak, jak się spodziewałeś. Oczywiście, to wiąże się z różnego rodzaju krytyką i myślę, że to tylko dowód na to, jak dobry był ten serial.

W ostatnich latach, niemal za każdym razem, gdy jakaś lubiana seria zostaje anulowana, fani tworzą petycję nadzieję, że ten symboliczny gest doprowadzi do ocalenia programu. Zainspirowani podobnymi działaniami krytycy finałowego sezonu Gry o tron wystosowali petycję z prośbą do HBO o nakręcenie go na nowo. Van Houten skwitowała:

To nie jest fandom. To ekstremizm. To przerażające. Znając scenarzystów i wiedząc, jak cholernie świetni są, wiem, że na to nie zasługują. Są wystarczająco fajni, by sobie z tym poradzić, ale przede wszystkim są po prostu ludźmi, którzy starają się zrobić dobry produkt. (...) Uwielbiam zakończenie. I tę losowość w wyborze króla. Dlatego też kocham pierwszy sezon: facet, który tak naprawdę był królem, nie chciał nim być, więc już na początku dostajemy pewną lekcję: dlaczego dążysz do takiej władzy, skoro ona cię nie uszczęśliwia?