Lucyfer: sezon 5 - odcinki będą dłuższe. Producent komentuje

Fani wciąż czekają na 5. sezon serialu Lucyfer, ale twórcy nie zdradzają zbyt wiele informacji. Ildy Modrovich, showrunnerka tej serii wyjawiła nową i niewątpliwie bardzo dobrą wiadomość dla wielbicieli Lucyfera, Chloe i spółki: odcinki będą dłuższe niż do tej pory. Według producentki każdy odcinek będzie trwać od 50 do 60 minut.

Oznacza to, że choć 5. sezon ma mieć 16 odcinków i prawdopodobnie będą to finałowe przygody bohaterów, ich perypetie będą trwały dłużej na ekranie.

Wciąż nie wiadomo, kiedy odbędzie się premiera 5. sezonu Lucyfera. Wyjawiono jedynie, że będzie on podzielony na dwie partie - każda ma liczyć 8 odcinków. Pierwsza na pewno pojawi się w 2020 roku, a spekulowało się, że być może nastąpi to latem 2020 roku. Z uwagi na pandemię koronawirusa jednak wszystko może się zmienić. Wciąż trwa blokada na planach, gdyż seriale i filmy nie są kręcone w USA i wielu krajach świata, więc jesienią Netflix być może będzie potrzebować nowych treści i premierę przesunie.

Jakiś czas temu przygotowaliśmy dla Was zbiór informacji, więc odsyłamy do wszystkich szczegółów, jakie do tej pory wyjawiono o 5. sezonie Lucyfera.

https://twitter.com/Ildymojo/status/1260473707685912578