Gra o tron - obecnie powstaje tylko House of the Dragon. Co z innymi projektami?

Źródło: HBO

Gra o tron to bardzo silna marka w rękach stacji HBO. Od jakiegoś czasu wiele mówi się o powstaniu wielu projektów związanych z uniwersum wykreowanym przez George'a R.R. Martina. Autor książkowego oryginału kilka miesięcy temu podpisał nową, pięcioletnią umowę z HBO i HBO Max, która dotyczyć będzie nowych projektów na platformę streamingową. Planowanych jest przynajmniej kilka seriali osadzonych w uniwersum Pieśni Lodu i Ognia. Ale nie tylko, bo George R.R. Martin będzie również producentem wykonawczym seriali Sea Snake, Flea Bottom i 10,000 Ships. W planach jest podobno również animacja osadzona w świecie Gry o tron.

Szef oryginalnych treści HBO/HBO Max, Casey Bloys w nowym wywiadzie podkreślił jednak stanowczo, że na razie tylko obecnie kręcony serial House of the Dragon jest pewny realizacji i ma zadebiutować w 2022 roku.

Dobrą wiadomością dla nas jest to, że wszystko, co robisz związanego z Grą o tron, staje się mocno komentowane. Każdy skrypt, który jest dopiero rozwijany, staje się od razu dużym newsem i widzowie już zakładają, że są to projekty w produkcji. Tylko House of the Dragon jest w produkcji, reszta jest w fazie rozwoju, a my dopiero podejmiemy decyzję.

Dodaje, że żaden inny projekt nie otrzymał jeszcze zielonego światła. Być może będzie to następowało w przyszłości, ale fani muszą liczyć się z tym, że żaden z zapowiadanych wcześniej projektów oprócz House of the Dragon nie jest pewny realizacji.

fot. HBO