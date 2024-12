Batman Roberta Pattinsona mógł być w DCU - jest potwierdzenie. Ryan Reynolds powróci jako Zielona Latarnia?

DC

Reklama

DCU oficjalnie wystartowało z premierą dwóch pierwszych odcinków serialu animowanego Koszmarne Komando. Fani już teraz patrzą w przyszłość, gdzie na horyzoncie wisi premiera Supermana w przyszłym roku. A co dalej? O tym rozmawiał James Gunn, zarządca DCU, z Joshem Horowitzem. Zdradził informacje o zapowiedzianych i nie tylko produkcjach, które pojawią się w tym świecie.

Robert Pattinson mógł być w DCU

James Gunn przyznał, że faktycznie zastanawiał się nad przyłączeniem Batmana Matta Reevesa do większego uniwersum DCU. Ostatecznie z tego zrezygnował, a jego uniwersum będzie miało innego, nieobsadzonego jeszcze Mrocznego Rycerza, który dostanie swój film pod tytułem The Brave and the Bold.

Tak, zastanawiałem się nad tym. Zastanawiam się i rozmawiam o wszystkim. Chcę opowiadać historie zarówno będące w DCU, ale i poza nim. Chcemy mieć możliwość opowiedzenia w dowolnym momencie historii, w której Superman jest inny. Na przykład Red Sun. Chcemy móc się bawić tymi postaciami na różne sposoby. W komiksach DC jest wiele historii spoza głównego uniwersum. Uważam, że to czyni DC tak fajnym.

James Gunn chciał powrotu Ryana Reynoldsa do Zielonej Latarni?

W trakcie rozmowy James Gunn zażartował odnośnie powrotu Ryana Reynoldsa do roli Hala Jordana. Jest to jedna z najbardziej znienawidzonych ról przez aktora. Na szczęście do niczego takiego nie dojdzie.

Ryan ma to gdzieś. Jedną z pierwszych osób, z którymi rozmawiałem był właśnie on. "Wrócisz?" Zapytałem. Odpowiedział mi: "A spier*****." Ale tylko żartuje! Nie mówiłem mu wcale, żeby wrócił.

Serial HBO o Latarniach mierzy się już teraz z krytyką. Nie wszystkim fanom spodobało się obsadzenie Kyle'a Chandlera w roli Hala Jordana, ponieważ aktor ma już swoje lata. Ze zdziwieniem przyjęli też informacje o tym, że będzie to przyziemna, detektywistyczna historia osadzona na Ziemi, a nie kosmiczna space-opera.

Są na Ziemi, bo tam się dzieje akcja. W większości komiksów z nimi taka jest. To nie jest historia w kosmosie z tysiącem Zielonych Latarni. To przyziemna historia opowiedziana z nieco innej perspektywy. To w końcu serial HBO.

Ranking najlepszych filmów z Ryanem Reynoldsem