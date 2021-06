Tom and Jerry in New York - data premiery i plakat serialu animowanego HBO Max

Warner Bros.

Kultowe postacie z kreskówek, Tom i Jerry, powracają w zupełnie nowej oryginalnej serii. Nowa animowana produkcja zatytułowana Tom and Jerry in New York przedstawia duet kota i myszy, którzy wywołują przezabawny chaos w mieście, w centrum i wszędzie tam, gdzie odbywają się ich szalone eskapady. Tom i Jerry ulokowani zostaną w Royal Gate Hotel i tam dojdzie do wielu nieprzewidzianych sytuacji.

Nowa produkcja trafi na HBO Max już 1 lipca w Stanach Zjednoczonych. Producentem wykonawczym serii jest Sam Register. W produkcję zaangażowane są Warner Bros. Animation oraz Cartoon Network Studios. Zobaczcie plakat:

