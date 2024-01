Problem trzech ciał - pełny zwiastun. Serial sci-fi twórców Gry o tron może zachwycić!

fot. Netflix

Netflix odkrywa karty. Problem trzech ciał to ich widowiskowy serial science fiction, który w pełnym zwiastun pokazuje coś szalenie tajemniczego, intrygującego, klimatycznego i zarazem efektownego. Podstawą fabularną są doceniane książki sci-fi chińskiego pisarza, David Benioff i D.B. Weiss może byli krytykowani za to, jak skończyli Grę o tron, ale do momentu, gdy trzymali się pierwowzoru literackiego, byli dla fanów bogami popkultury. W roli współtwórcy i scenarzysty wspiera ich Alexander Wu (The Terror: Infamy). Czy odkupią winy tą produkcją? Zobaczcie i oceńcie sami!

Problem trzech ciał - zwiastun

Problem trzech ciał - opis fabuły

Brzemienna w skutkach decyzja podjęta przez młodą kobietę w latach 60. w Chinach rozchodzi się echem w czasie i przestrzeni, dotykając grupy wybitnych naukowców we współczesnych czasach. Gdy prawa natury chwieją się w posadach, pięcioro dawnych współpracowników stawia czoła największemu zagrożeniu w historii ludzkości.

W obsadzie są Jovan Adepo, John Bradley, Liam Cunningham, Eiza González, Jess Hong, Marlo Kelly, Alex Sharp, Sea Shimooka, Zine Tseng, Saamer Usmani, Benedict Wong, Jonathan Pryce, Rosalind Chao, Ben Schnetzer oraz Eve Ridley. W ekipie reżyserów jest Derek Tsang, który ma na koncie nominację do Oscara.

Problem trzech ciał - premiera w Netflixie odbędzie się 21 marca 2024 roku.

