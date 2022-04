Gra o tron: Ród smoka - budżet większy niż oryginału. Jak wygląda na tle Władcy Pierścieni?

fot. HBO Max

Jak donosi Variety, budżet serialu Gra o tron: Ród smoka wynosi 20 mln dolarów na odcinek. Oznacza to, że pierwszy sezon liczący 10 odcinków kosztował 200 mln dolarów. Dla porównania budżet większości oryginalnej Gry o tron zamykał się w okolicy 100 mln dolarów.

Dla przykładu najdroższy 7. sezon Gry o tron miał budżet 15 mln dolarów na odcinek, co na sezon dało kwotę 100 mln dolarów.

Ród smoka - budżet mógł być większy

Według informatorów portalu Ród smoka ma tylko taki budżet, ponieważ HBO ma już wprawę z tworzeniem serialowych napakowanych efektami widowisk, więc tworzą to efektywnie bez pochłaniania większych kosztów. A mówimy o serialu, w którym będzie dużo smoków. Innymi słowy można byłoby oczekiwać, że budżet będzie większy, ale dobra organizacja pracy pozwala go zamknąć w "tylko" 200 mln dolarów. To i tak budżet godny największych hollywoodzkich widowisk.

Jak to wygląda na tle serialu Władca pierścieni: Pierścienie Władzy? Dziennikarz Variety potwierdził wcześniejsze informacje o tym, że budżet 8-odcinkowego pierwszego sezonu zamyka się w kwocie 465 mln dolarów i nadal pozostaje najdroższym serialem w historii. To jest kwota przeznaczona tylko na samą realizację. Wychodzi to mniej więcej 58 mln dolarów na odcinek.

Wysoko w tym zestawieniu najdroższych seriali jest hit Netflixa pod tytułem Stranger Things. Według dostępnych informacji 9-odcinkowy 4. sezon ma budżet 30 mln dolarów na odcinek. To daje 270 mln dolarów, czyli kwotę większą niż pełna smoków Gra o tron.

Gra o tron: Ród smoka - zdjęcia

Gra o tron: Ród smoka

Gra o tron: Ród smoka - premiera w sierpniu 2022 roku.