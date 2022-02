Czemu spin-off Gry o tron jest bez daty premiery? Casey Bloys z HBO o powrocie Rodziny Soprano

fot. HBO

Gra o tron: Ród smoka to prequel hitu HBO, który rozgrywa się 300 lat przed wydarzeniami z Gry o Tron i pokaże losy przodków Daenerys Targaryen. Serial ma zadebiutować na HBO jeszcze w tym roku, a teraz dowiedzieliśmy się, dlaczego nie pojawiła się jeszcze oficjalna informacja o dacie premiery. Szef oryginalnych treści HBO/HBO Max, Casey Bloys powiedział w rozmowie z Deadline, że zachowują ostrożność w tym względzie ze względu na pandemię. Kręcąc serial w dobie pandemii, nie chcieli od razu ryzykować z ustalaniem daty premiery, bo nie mieli pewności, że wszystko będzie przebiegało zgodnie z harmonogramem. Obecnie prowadzą rozmowy z zespołem odpowiedzialnym za efekty specjalne, aby dowiedzieć się dokładnie, kiedy mogą ogłosić datę premiery. Chcą mieć pewność, że będzie to termin, którego uda się dotrzymać.

Bloys skomentował też sytuację związaną z serialem Sukcesja. Według niego decyzja o finałowym sezonie nie została jeszcze podjęta i wszystko jest w rękach Jesse Armstronga, showrunnera produkcji. Bloys przekonuje, że on będzie najlepszą osobą, która może stwierdzić o końcu serialu. Przypomnijmy, że ostatnio na HBO emitowany był 3. sezon produkcji.

fot. HBO

Szef oryginalnych treści HBO zabrał głos również w sprawie 2. sezonu serialu I tak po prostu. Przypomnijmy, że jest to kontynuacja serialu Seks w wielkim mieście, który jakiś czas temu miał finał premierowej odsłony. Według Bloysa, decyzja na temat 2. sezonu należy do twórcy serialu, Michaela Patricka oraz gwiazdy, Sarah Jessiki Parker. Podejrzewa jednak, że dojdzie do realizacji nowej odsłony.

A co z potencjalnym spin-offie Rodziny Soprano? Bloys zdradził, że nie sądzi, aby David Chase był zainteresowany powrotem do serii.

Rodzina Soprano to wspaniały serial, klasyk. Myślę, że nie ma powodu, aby do tego wracać. Myślę, że reklama z Super Bowl była wskazówką, że ktoś powraca. O ile wiem, nie sądzę, aby miał jakiekolwiek plany, żeby to robić.

