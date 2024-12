Netflix nabył prawa do adaptacji bestselleru Quicksilver. Kwota była ogromna!

fot. Hodder And Stoughton Ltd.

Serwis Deadline podał, że Netflix zakupił prawa do adaptacji bestsellerowej powieści fantasy Quicksilver autorstwa Callie Hart. Podobno kwota jaką zapłacił streamer była 7-cyfrowa. Elizabeth Cantillon (Obcy: Romulus, Wstrząs) zajmie się produkcją z ramienia dla The Cantillon Company. Z kolei Hart będzie pełnić funkcję producentki wykonawczej.

Hart jest autorką serii Blood & Roses i Dirty Nasty Freaks. Natomiast Quicksilver to pierwszy tytuł z serii Fae & Alchemy, który szybko osiągnął status bestsellera, stając się numerem jeden na Amazonie po premierze latem tego roku. Książka została ponownie wydana w miękkiej oprawie 3 grudnia 2024 r., a wersja z twardą okładką ukaże się latem 2025 r. Hart zamierza napisać trzy książki z tej serii, a drugi tom ma pojawić się na półkach jesienią 2025 r.

Quicksilver - fabuła książki

Dwudziestoczteroletnia Saeris Fane potrafi dotrzymywać tajemnic. Nikt nie wie o dziwnych mocach, które posiada, ani o tym, że jest złodziejką oraz okrada zbiorniki Nieśmiertelnej Królowej odkąd tylko pamięta. Kiedy Saeris staje twarzą w twarz z samą Śmiercią, nieumyślnie otwiera ponownie bramę między królestwami i zostaje przeniesiona do krainy lodu i śniegu. Fae zawsze uważano za mity, legendy, koszmary... ale okazuje się, że są prawdziwi, a Saeris wylądowała w samym środku trwającego od wieków konfliktu, który może ją zabić. Jako pierwsza ze swego rodzaju, która stąpa po zamarzniętych górach Yvelia od ponad tysiąca lat, Saeris popełnia błąd wiążąc się z Kingfisherem, przystojnym wojownikiem Fae, który ma własne sekrety i nikczemne plany. Użyje magicznej alchemii, aby ochronić swój lud, bez względu na to, ile będzie to go kosztować... lub ją. Przeszłość Kingfishera jest mroczna. Jego zachowanie jest podejrzane. Ale tylko on może pomóc Saeris wrócić do domu.

