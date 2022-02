Władca Pierścieni: Pierścienie Władzy - wynik oglądalności zwiastuna. Jeden z największych w historii

fot. Amazon Prime Video

Według oficjalnych danych platformy Amazon Prime Video popularność zwiastuna serialu Władca pierścieni: Pierścienie Władzy jest gigantyczna. W 24 godzin zanotował on 257 mln wyświetleń. Jest to czwarty największy wynik w historii i absolutny rekord w historii zapowiedzi prezentowanych na Super Bowl.

Pierwsze miejsce nadal należy do trailera filmu Spider-Man: Bez drogi do domu, który zanotował 355,5 mln wyświetleń w 24 godziny. Kolejne dwie lokaty to dwa zwiastuny Avengers: Koniec gry: teaser (289 mln wyświetleń) oraz finałowy trailer (268 mln wyświetleń).

- Reakcje na Władcę Pierścieni: Pierścieni Władze są kapitalne. Przedstawiając serial widzom naszym celem było umiejscowienie się w epicentrum popkultury i zarazem wierność twórczości Tolkiena.To niesamowite widzieć wspaniałe reakcje na nasze marketingowe działania, które odkrywaliśmy w ciągu minionego miesiąca - powiedziała Ukonwa Ojo, szefowa marketingu Prime Video i Amazon Studio.

Władca Pierścieni: Pierścienie Władzy - premiera 2 września 2022 roku w Amazon Prime Video.

