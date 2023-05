Gra o tron: Ród smoka - HBO chciało anulować serial? Showrunner o tym, jak ostatecznie uratowano serial

fot. materiały prasowe

Fani serialu Gra o tron: Ród smoka czekają na drugi sezon, a pierwszy został przez nich przyjęty bardzo dobrze. HBO może pochwalić się kolejnym hitem, ale nie wiele brakowało, a produkcja zostałaby odłożona na półkę. Showrunner, Ryan Condal wspomina, że na wczesnym etapie rozwijania projektu prawie doszło do jego anulowania, ale on i George R.R. Martin (autor literackiego oryginału), ostatecznie uratowali ten projekt.

Teraz, gdy trwają prace nad 2. sezonem, Condal ujawnia w wywiadzie dla IndieWire, że serial początkowo był jednym z kilku spin-offów Gry o tron, które HBO miało w planach i w tamtym czasie postępy w realizacji nie były najlepsze. Nieodzowna okazała się jednak reakcja samego George'a R.R. Martina.

To był spin-off, który był dla niego najważniejsze i był niezadowolony z tego, jak przebiegał jego rozwój. HBO miało zamiar odłożyć go na półkę, a on nie chciał, żeby do tego doszło. Chciał, żebym spróbował zrobić to jeszcze raz.

Ostatecznie na szczęście udało się projekt zrealizować. Przypomnijmy, że fabuła rozgrywa się 300 lat przed wydarzeniami z Gry o tron. Jest to historia sukcesów rodu Targarynów i ich tragicznego końca.