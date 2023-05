Diuna 2 - analiza zwiastuna. Kim są nowi bohaterowie i jakie słynne momenty z książek widzimy?

materiały prasowe

Diuna 2 to kontynuacja historii z pierwszej części filmu z 2021 roku, która powstała na podstawie słynnej powieści Franka Herberta. Ponownie za kamerą stanął Denis Villeneuve, a do swoich ról powrócili Timothée Chalamet, Zendaya, Rebecca Ferguson, Stellan Skarsgård, Josh Brolin i Dave Bautista. Za produkcję odpowiadają Warner Bros., Legendary Entertainment i Villeneuve Films.

W pierwszym zaprezentowanym zwiastunie pokazano wiele kluczowych wydarzeń z książki, dzięki czemu możemy mniej więcej ocenić, co zobaczymy w widowisku i jak zostanie to zaprezentowane. Mamy między innymi słynną jazdę Paula na czerwiu, a fani mogą wreszcie zobaczyć to w obrazku. Co jeszcze pokazuje nam zwiastun? Pamiętajcie, że wyjaśnienia poniżej mogą być dla wielu uznane za spoiler, więc zaglądasz na własną odpowiedzialność.

Diuna 2 - zwiastun

Diuna 2 - analiza zwiastuna

Lady Jessica - zwiastun pokazuje nam nowy wygląd bohaterki. Ma na sobie tatuaże i posiada niebieskie oczy, a zatem jest to wizerunek widziany wcześniej przez Paula w jednej z jego wizji. Niebieskie oczy pojawiają się oczywiście ze względu na ciągły kontakt z przyprawą na Arrakis, ale pokazują też przywiązanie Jessiki do kultury Fremenów. Tatuaże natomiast odnoszą się do Bene Gesserit i stworzenia Kwisatz Haderach, czyli najpotężniejszej istoty we wszechświecie.

Diuna 2 - film w kinach 3 listopada 2023 roku.