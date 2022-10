Gra o tron: Ród smoka - 7. odcinek serialu ukazał największą jak do tej pory zmianę w stosunku do literackiego oryginału

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

Gra o tron: Ród smoka to serial HBO, który powstał w oparciu o książkę George'a RR Martina pod tytułem Ogień i krew. Produkcja jak do tej pory była raczej wierna literackiemu pierwowzorowi z drobnymi zmianami. Jednak najnowszy, 7. odcinek serialu zaprezentował największe jak do tej pory odstępstwo od powieści.

Otóż w epizodzie Rhaenyra, aby umocnić się politycznie postanawia zawrzeć małżeństwo ze swoim wujem, Daemonem. Jednak, aby to uczynić musi pozbyć się swojego obecnego męża Laenora. Ostatecznie Laenor pozoruje swoją śmierć i ucieka. Natomiast w powieści młody Velaryon jednak ginie.

