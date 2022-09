Gra o tron: Ród smoka - ujawniono tytuły i czas trwania drugiej połowy sezonu?

fot. HBO

Gra o tron: Ród smoka doczeka się w pierwszym sezonie jeszcze pięciu odcinków, które w następnych tygodniach debiutować będą na HBO Max. W drugiej połowie sezonu zobaczymy zmiany dwóch głównych aktorek, aby pokazać czas, który upłynął od wydarzeń z piątego epizodu. Jak zatem prezentować się będzie dalsza część serialu?

Na Twitterze @HOTDsource zamieszczono informacje dotyczącą tytułów i czasu trwania. Trzeba podchodzić do nich z dystansem, bo jednak nie jest to informacja oficjalna. Uwaga zatem na potencjalne spoilery, które mogą zostać dostrzeżone po tytułach lub czasie trwania.

6. The Princess and the Queen - 68 minut

7. Driftmark - 58 minut

8. The Lord of the Tides - 67 minut

9. The Green Council - 60 minut

10. The Black Queen - 63 minut

Gra o tron: Ród smoka - 6. odcinek zadebiutuje 26 września.