Gra o tron: Ród smoka - wszystkie smoki: opisy i zdjęcia. Czerwona Królowa, złote płomienie i ogromne bestie

Gra o tron: Ród smoka to serial z uniwersum George R.R. Martina. Jak sama nazwa wskazuje, będzie zawierać sporo tytułowych skrzydlatych bestii. W Grze o Tron widzieliśmy jedynie Viseriona, Rhaegala i Drogona, które należały do Daenerys Targaryen. Za to w nowej produkcji ma pojawić się aż 17 różnych smoków, w tym 9 w pierwszym sezonie. Zobaczcie sami.

Poniżej znajdziecie wszystkie potwierdzone smoki z serialu z krótkimi opisami, do kogo należą i jakie są ich cechy charakterystyczne.

Gra o tron: Ród smoka - wszystkie potwierdzone smoki

Caraxes. Smok należący do Daemona Targaryena, jednego z głównych bohaterów serialu. Bestia należy do największych i najstarszych smoków w rodzinie Targaryenów. Ma czerwone łuski i kiedyś jego jeźdźcem był Aemon Targaryen.

Gra o tron: Ród smoka - wygląd smoków

Miguel Sapochnik wyznał, że prace nad smokami wymagały większego pokładu sił. Każdy smok miał wyróżniać się na tle łuskowatych stworzeń, dlatego też wszystkie smoki będą charakteryzowały się czymś szczególnym. Przyznał, że:

Każdy nowy smok ma swoją własną osobowość. To właśnie dzieje się teraz w naszej ostatniej części animacji - nakładamy osobiste cechy charakteru na każdego ze smoków. Jeden z nich ma chorą nogę. Inny jest dużo bardziej podobny do orła, bo jest w pewnym sensie neurotyczny. A jeszcze inny jest jak zrzędliwa stara babcia.

Chociaż zwierzęta będą odznaczać się osobowościami, mogą wyglądać dosyć znajomo, gdyż inspirowane są Drogonem.

Mam książkę, która ma setki koncepcyjnych projektów. Pierwszą rzeczą, której chcesz, to nie robić Drogona. Więc wymyśliłem całą teorię o tym, że były trzy różne rodzaje smoków, oparte na ich różnych czaszkach. Ale w końcu skończyło się na tym, że wróciliśmy do Drogona. Jest coś takiego w Drogonie. Jest jak Sokół Millennium.

Serial Gra o tron: Ród smoka będzie dostępny na polskim HBO Max już 22 sierpnia.

