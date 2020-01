Gra od Bluepoint Games na PS5 to "największy projekt w historii studia"

PlayStation 5 ma zadebiutować w okresie świątecznym tego roku, a gracze wyczekują już oficjalnej prezentacji, w trakcie której zostanie ujawniona nie tylko data premiery, ale też cena urządzenia i gry, które będą na nim dostępne od dnia debiutu. Wiemy, że nad produkcją na PS5 pracuje między innymi studio Bluepoint Games. Deweloperzy wspominają o nim na swojej oficjalnej stronie.

Wzmianka ta jest jednak bardzo subtelna i tajemnicza. Na jej podstawie nie da się wywnioskować, czym będzie nadchodząca gra. Można jednak spodziewać się, że będzie to produkcja rozbudowana i imponująca pod względem wizualnym.

Bluepoint, założone w 2006 roku, obecnie z zespołem ponad 90 osób, znane jest z zapewniania najwyższej jakości remasterów i remaków w branży. To jednak nie było dla nas wystarczające. Nasz nowy projekt jest największym w naszej historii, a jego celem jest zdefiniowane oprawy na następnej generacji sprzętów do gier - czytamy na oficjalnej stronie studia.

Niektórzy podejrzewają, że Bluepoint Games pracuje nad remakiem Demon’s Souls, wymagającego RPG akcji z 2009 roku. Mają na to wskazywać m.in. tajemnicze tweety studia.

To classics we play

Our blood, sweat, tears give thanks!

To family & fans, eager you stay

Cheers rekindle flames - thanks!

Today feast, tomorrow rest

Soon the beast freed from jest

Temptation we shun

Then onto the next

We reset to further adorn the genesis

An era reborn pic.twitter.com/Wy7pZQeoF7

— Bluepoint Games (@bluepointgames) November 29, 2019