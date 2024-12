Zwiastun Śnieżki ze słabymi ocenami. Posypały się łapki w dół!

fot. Disney

Śnieżka niemal od początku jest oceniana bardzo krytycznie – zarzuca się jej m.in. słabe trzymanie się oryginału z 1937 roku. Wielu zainteresowanym nie spodobał się także dobór aktorki do głównej roli, w którą wcieli się Rachel Zegler. Negatywne odczucia poprzedzające tą premierę potwierdzają... liczby. Pomimo, że serwis YouTube zablokował widoczność ilości łapek w dół pod filmami już w 2021 roku, istnieją witryny i rozszerzenia, które pozwalają zobaczyć tą liczbę.

Śnieżka – oceny zwiastunu na YouTube

Przy liczbie wyświetleń wynoszącej 56 milionów, stosunek łapek w górę do łapek w dół okazał się szokujący. Podczas gdy 27 000 osób oceniło zwiastun pozytywnie, aż 705 000 zdecydowało się na ocenę negatywną. To aż 25 razy więcej, niż liczba łapek w górę, co pozwala przypuszczać, że wiele osób jest nastawione krytycznie jeszcze przed premierą.

Śnieżka – data premiery

Aktorska adaptacja filmu Królewna Śnieżka i siedmiu krasnoludków z 1937 roku zadebiutuje w polskich kinach 21 marca 2025 roku.