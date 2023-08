Gran Turismo - Archie Madekwe o kręceniu scen wyścigowych. Nie było łatwo

Materiały prasowe

Owszem, Archie Madekwe doskonale wiedział, nad jakim filmem przyjdzie mu pracować. Jednakże, kręcenie scen wyścigowych do Gran Turismo okazało się być niełatwym zadaniem, co przyznał w wywiadzie dla The Hollywood Reporter.

Gran Turismo - Archie Madekwe o scenach wyścigowych

Okazuje się, że Madekwe dostał rolę nie mając jeszcze prawa jazdy. Aktor miał dwa tygodnie na nauczenie się jazdy samochodem oraz zdanie egzaminu.

- Pomyślałem wtedy: "Żartujecie sobie?". Pracowałem wtedy też nad innym filmem. W ciągu dnia kręciliśmy sceny, a nocami miałem naukę jazdy.

Ostatecznie udało mu się wyrobić prawko, ale najgorsze było dopiero przed nim. Nagłe przejście z podstaw jazdy do akrobacji wyścigowych z prędkością 180 mil na godzinę było ciężkie. Jak przyznaje Madekwe:

- Wyścigi były po prostu najgorszą rzeczą, jaką kiedykolwiek zrobiłem w życiu. To naprawdę była rzecz, która najbardziej mnie ekscytowała, kiedy starałem się o tę rolę. Ale nie spodziewałem się, jak bardzo będzie to obciążające.

Kiedy aktor po raz pierwszy okrążył tor wyścigowy z pełną prędkością, zrobiło mu się niedobrze. Od tamtej pory, Madekwe często wymiotował między ujęciami scen wyścigowych.

- To jak jazda na rollercoasterze z zasłoniętymi oczami. Po prostu nie da się wytrenować swojego ciała w tak krótkim czasie, aby się do tego przyzwyczaić.

Gran Turismo - film już dostępny w kinach.