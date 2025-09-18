Kultowe found footage z rebootem po 14 latach. Tropiciele mogił powracają

The Vicious Brothers

Tropiciele mogił z 2011 roku to horror z podgatunku found footage, który zdobył status kultowego wśród fanów gatunku i doczekał się sequela w 2012 roku. Teraz powróci w formie rebootu, by przestraszyć nowe pokolenie widzów.

Colin Minihan i Stuart Ortiz, scenarzyści i reżyserzy oryginału oraz autorzy scenariusza do Tropicieli mogił 2, zajmą się opracowaniem nowej wersji filmu. W głównej roli wystąpi Justin Long, który będzie także producentem projektu razem ze swoją żoną Kate Bosworth. Minihan, Ortiz oraz pierwotny producent Shawn Angelski również dołączają do zespołu produkcyjnego.

O czym było oryginalne Grave Encounters?

Oryginalny film opowiadał o nieszczęsnym zespole reality show zajmującym się polowaniem na duchy, który natrafia na rzeczywiście nawiedzony szpital psychiatryczny. Jak opisują to twórcy, nowa produkcja ma na celu zmodernizowanie koncepcji w formie pełnoprawnego doświadczenia kinowego, zwiększając poczucie grozy, klaustrofobii oraz psychologicznego terroru, które uczyniły oryginał ulubieńcem fanów.