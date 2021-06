Gray Man: wkrótce premiera kryminału. Powieść ekranizują bracia Russo

Poradnia K.

Wydawnictwo Poradnia K. zapowiedziało na 30 czerwca premierę powieści Marka Greaneya pt. Gray Man. Bohaterem, a zarazem tytułowym bohaterem powieści, jest Court Gentry, znany jako Gray Man. Jest legendą, cicho przechodzi od pracy do pracy, dokonuje niemożliwego, a następnie znika. I zawsze trafia w swój cel. Zawsze. Jednakże tym razem na swojej drodze spotka potężniejsze siły, które będą chciały się go pozbyć.

Na podstawie powieści powstaje film The Gray Man w reżyserii braci Russo. Gwiazdami produkcji są Ryan Gosling i Chris Evans. W obsadzie znajdują się również Ana De Armas, Regé-Jean Page, Alfre Woodard, Billi Bob Thornton, Wagner Moura, Jessica Henwick, Dhanush i Julia Butters.

Źródło: Poradnia K

Polskie wydanie powieści Gray Man tymi słowami reklamuje popularny autor powieści sensacyjnych, Vincent V. Severski

Polscy fani thrillerów sensacyjnych dostają do rąk pierwszą powieść z dziesięciotomowego cyklu „Gray Man” i tym samym dołączają do milionów fanów Courta Gentry’ego na całym świecie. Autor, Mark Greaney, był bliskim współpracownikiem wielkiego Toma Clancy'ego, jest jego prawdziwym spadkobiercą i kontynuatorem dzieła mistrza, w tym postaci Jacka Ryana. Ten genialny analityk CIA, obok Jamesa Bonda, Jasona Bourne’a czy George Smileya, stał się pomnikową postacią światowej literatury sensacyjnej. Court Gentry, stworzony przez Greaneya „płatny zabójca z zasadami” i bohater cyklu „Gray Man”, z pewnością dołączy do tej historycznej listy.

Oto pierwszy tom cyklu powieści sensacyjnych, napisany świetnym językiem, z barwnymi i dowcipnymi dialogami, wypełniony pełnokrwistymi postaciami, scenami pełnymi emocji i zwrotów akcji. Zgodnie z „bondowską” maksymą, że „świat to za mało”, wraz z Courtem Gentrym odbędziemy podróż po odległych zakątkach globu i wciągnie nas wir emocjonujących wydarzeń.