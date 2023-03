Grease: Rise of the Pink Ladies - plakaty serialu. Kiedy premiera w SkyShowtime?

fot. Paramount+

Polska platforma SkyShowtime ujawniła, że serial Grease: Rise of the Pink Ladies trafi do serwisu już 7 kwietnia, czyli dzień po premierze światowej. Kolejne odcinki co tydzień w piątek. Na start będą dostępne dwa premierowe odcinki.

Grease - o czym jest serial?

Akcja tego rozśpiewanego serialu toczy się 4 lata przed fabułą kultowego filmu Grease. W 1954 roku, nim rock’n’roll stał się modny, a gang T-Birds zyskał sławę najfajniejszego w szkole, cztery zbuntowane outsiderki postanawiają zacząć żyć na swoich zasadach. Ich bunt szybko wywołuje w szkole moralną panikę, która na zawsze zmieni liceum Rydell High.

W główne bohaterki wcielają się Marisa Davila (jako Jane) i Cheyenne Isabel Wells (Olivia). W obsadzie są również Ari Notartomaso (Cynthia), Tricia Fukuhara (Nancy), Shanel Bailey (Hazel), Madison Thompson (Susan), Johnathan Nieves (Richie), Jason Schmidt (Buddy), Maxwell Whittington-Cooper (Wally) i Jackie Hoffman, która gra dyrektorkę szkoły McGee.

Grease: Rise of the Pink Ladies

Grease - zwiastun serialu