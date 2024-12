Joker: Folie à deux już dostępny w Max. Dziś premiera online na popularnej platformie

fot. IMDb

Można śmiało powiedzieć, że Joker: Folie a deux nie powtórzył sukcesu pierwszej części z 2019 roku, a jego reżyser, Todd Phillips, zdecydowanie przekombinował i chociaż stworzył dzieło wyjątkowe i takie, którego mało kto się spodziewał, to nie zostało zarazem najlepiej ocenione. Tym razem publiczność oraz krytycy są zgodni. Spośród wszystkich opinii jednych i drugich można równo 32% z nich można uznać za pozytywne. Kiedy pierwszy Joker dostawał nominacje do Oscarów, a Joaquin Phoenix wygrał jednego za Najlepszą rolę pierwszoplanową, do tej pory druga część jest pomijana podczas różnego rodzaju nominacji.

Joker 2 jest też uważany za jedno z największych finansowych niepowodzeń 2024 roku. Projekt zebrał 206,4 mln dolarów w globalnym box office przy budżecie wynoszącym 200 mln dolarów, nie licząc kosztów promocji.

Od dziś jest okazja do przekonania się na własne oczy, czy film sprzed kilku miesięcy faktycznie jest taki straszny, jak go namalowano w sieci, a może jest to niezrozumiana, genialna produkcja, która po prostu robi coś nowego. Joker: Folie à deux od dziś dostępny w platformie streamingowej Max.

Joker: Folie à deux - opis fabuły

Harleen Quinzel, psychiatra w szpitalu Arkham, zakochuje się w tajemniczym pacjencie, Jokerze. Razem próbują uciec z zakładu psychiatrycznego, niosąc ze sobą burzliwy romans pełen szaleństwa i niebezpieczeństwa.

