Grease i Star Trek: Prodigy skasowane. Seriale zostaną usunięte z platformy

CBS

Paramount+ idzie tą samą ścieżką, którą wcześniej szły Disney+ i HBO max. Seriale The Game, Queen of the Universe, Star Trek: Prodigy oraz Grease: Rise of the Pink Ladies zostały skasowane. Wszystkie cztery seriale mają zostać w nadchodzących dniach usunięte z amerykańskiej platformy i generalnie wyrzucone do kosza. Wszystko po to, by obciąć koszty, które one generują, bo z uwagi na niską popularność jest to nieopłacalne dla włodarzy.

Seriale skasowane

Według informatora deadline, decyzje o usunięciu seriali z platformy były oparte na statystykach, ale dokładne liczby nie są znane. W przypadku Star Trek: Prodigy nie wszystkie odcinki 2. sezonu zostały wyemitowane. Informatorzy Deadline twierdzą, że CBS Studios będzie chciało dokończyć postprodukcję i poszukać dla tej produkcji nowego domu.

Grease - komentarz twórczyni

Annabel Oakes, twórczyni serialu Grease nazwała decyzję o wyrzuceniu efektu pracy setek osób słowami brutalny ruch. Twierdzi, że wszystkie osoby pracujące przy serialu są zdruzgotane tą decyzją. Deadline twierdzi, że Paramount Television Studios podejmie próbę sprzedaży licencji komuś innemu. Jeśli to nie wyjdzie, a z uwagi na niską popularność szansę są małe, serial nie będzie nigdzie dostępny w USA.

Na ten moment decyzja dotyczy Paramount+ na terenie Ameryki Północnej. Oba seriale w Polsce są dostępne na SkyShowtime i na ten moment nie wiadomo, czy to tutaj też zostanie usunięte.